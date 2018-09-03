Порошенко предлагает погасить долги "Киевэнерго" за счет госбюджета

Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду найти 729 млн грн в государственном бюджете -2018, чтобы погасить долги компании "Киевэнерго" за газ и вернуть горячую воду в дома жителей столицы.

Об этом сообщила представитель президента в ВР Ирина Луценко на согласительном совете 3 сентября, - информирует "Экономическая правда".

Как ранее сообщал UBR, Кабмин рассмотрел внесение изменений в постановление КМУ No 110, касающееся предоставления субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах, что позволит возобновить горячее водоснабжение киевлянам. По словам мэра Киева Виталия Кличко, на сегодняшний день сложилась критическая ситуация с поставками газа в Киев, в результате чего в столице отсутствует горячее водоснабжение, а начало отопительного сезона оказалось под угрозой. Киевский градоначальник добавил, что пока нет возможности заключить договор "Киевтеплоэнерго" с "Нафтогазом", так как не решен вопрос долгов. Разница в тарифах составляет около 729,5 млн гривен. Их нужно погасить "для предотвращения чрезвычайной ситуации в столице".