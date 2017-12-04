Порошенко предлагает повысить минимальную зарплату до 4100 грн

Президент Петр Порошенко считает реальным повысить минимальную заработную плату в Украине до 4100 грн.

"По итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия или трех кварталов и принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4 тыс. 100 гривень", - сказал Порошенко на втором Всеукраинском форуме объединенных громад.

С 1 января 2017 года минимальная заработная плата составляет 3200 грн.

Напомним, в проекте госбюджета-2018 заложено повышение минимальной зарплаты до 3723 грн.

4 сентября фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде предложила повысить минимальную зарплату в Украине до 4 тыс. грн.

По материалам: Интерфакс-Украина