Порошенко приветствовал поставки азербайджанской нефти в Украину

В среду, 18 января, в рамках своего рабочего визита в Давос президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Новость сообщает "Пресса Украины".

Как рассказали в пресс-службе главы украинского государства, собеседники рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах и согласовали основные меры повестки дня на текущий год.

"Во время встречи было подтверждено обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении всего спектра двустороннего сотрудничества. Речь шла, в частности, о торгово-экономических связях, сотрудничестве в энергетике, самолетостроении и других отраслях. Президент Украины приветствовал возобновление поставок азербайджанской нефти в Украину", - сказали в пресс- службе.

По словам Ильхама Алиева, инвестиции Азербайджана в Украину уже достигли 200 миллионов долларов. Однако президенты обсудили несколько проектов, которые позволят привлечь в украинскую экономику еще больше средств.

Также стороны подтвердили, что поддерживают суверенитет и целостность обеих стран. Они обозначили актуальные направления сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, в частности Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ.

Был обсужден также визит Алиева в Украину, который состоится в рамках Шестого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана.

Ранее Порошенко и Алиев встречались в Баку. Тогда стороны тоже говорили об экономическом сотрудничестве.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.