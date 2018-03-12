Порошенко признал требование МВФ повысить цену на газ "сложным вопросом"

Президент Петр Порошенко надеется, что правительство и Международный валютный фонд найдут компромисс по цене на газ для населения.

Об этом он сказал в понедельник на встрече с представителями бизнеса.

"Сложный вопрос - требование фонда повысить цену на газ. Наше сотрудничество с МВФ - важный приоритет для нас... У меня нет сомнений, что диалог с фондом нужен. Принятие Стокгольмским арбитражем решения, смена ценового паритета - объективное обстоятельство, которое должно быть учтено. Уверен, что Министерство финансов и другие переговорщики приложат максимум усилий, которые позволят найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что на сотрудничество Украины с МВФ рассчитывают и ориентируются инвесторы, а также с ним связано принятое решение Еврокомиссии о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Повышение цен на газ для населения к рыночному уровню и создание Антикоррупционного суда - это два главных требования МВФ, прогресс в которых необходим для нового транша в рамках действующей кредитной программы. Однако согласно действующей методике определения цены газа по импортному паритету розничные тарифы для населения необходимо резко повысить - с 6,9 грн за кубометр примерно до 10,75 грн за кубометр.

Украинские власти на такой шаг пойти не готовы, и по неофициальным данным, Кабмин предложил МВФ другой вариант методики. Он предусматривает повышение тарифов на 2-3% в квартал. К октябрю 2019 года цена газа должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%.