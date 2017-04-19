Порошенко призвал британский бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины встретился с представителями деловых кругов Великобритании.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил британский бизнес инвестировать в Украину. Об этом глава государства сказал на встрече с представителями деловых кругов Великобритании в ходе официального визита в Соединенное Королевство.

Как сообщает пресс-служба президента, в частности, Порошенко рассказал о внедрении реформ в Украине на протяжении последних трех лет и основные результаты, которых удалось достичь на сегодняшний день.

Президент подчеркнул, что верит в многообещающее будущее торгового и инвестиционного украинско-британского партнерства.

По его словам, Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине с более чем $2 млрд, создав десятки тысяч рабочих мест. Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия Антонов и британской компании Dowty Propellers при создании транспортного самолета Ан-132D.

Президент также приветствовал интерес британских компаний к Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, которая планирует в краткосрочной перспективе выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок. "Успех этих проектов в нашей стране, безусловно, будет хорошим примером для других инвесторов, а также важным сигналом доверия украинским реформам", - отметил Порошенко.

Ранее были названы самые привлекательные для немецких инвесторов отрасли Украины.

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