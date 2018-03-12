Порошенко призвал ЕС отказаться от Северного потока-2

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейскую Комиссию и страны-члены Евросоюза отказаться от строительства Северного потока-2. Об этом глава государства сообщил журналистам на брифинге по результатам встречи с вице-президентом Еврокомиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

"Мы не могли обойти вниманием необходимость усиления сотрудничества в вопросах энергетической безопасности Украины и ЕС, особенно в связи с последними циничными действиями российского Газпрома", - отметил Порошенко.

По словам президента, нужно сделать важные выводы из этого газового кризиса. "Россия является ненадежным поставщиком и только объединенные действия Украины и ЕС смогут обеспечить энергетическую безопасность как Украины, так и Европейского Союза", - подчеркнул президент.

Он сообщил, что во время ближайшего саммита планируется обсуждение секторальных направлений сотрудничества и возможности присоединения Украины и к цифровому, и к энергетическому союзам, и другим формам сотрудничества, "по которым уже по распоряжению президента Еврокомиссии началась соответствующая работа".

"Учитывая текущую ситуацию, мы должны сделать важные выводы. Во-первых, Газпром окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере для ЕС и для Украины. Во-вторых, Газпром, а если точнее Кремль, четко показал намерения использовать и в будущем вопрос газоснабжения в Европу как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием", - подчеркнул глава государства.

"Учитывая это, Украина еще раз обратилась к Европейской Комиссии, государствам-членам ЕС отказаться от намерений строительства Северного потока-2, как проекта, угрожающего энергетической безопасности как Украины, так и ЕС", - заявил Порошенко.