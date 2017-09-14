Порошенко: расходы на оборону превысят 160 млрд

В 2018 году на нужды национальной безопасности и обороны Украины будет направлено 163 млрд гривен (около 6,3 млрд долларов), что на 20 млрд гривен превышает показатели текущего года.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Если вы сравните расходы государственного бюджета на оборону 2017 года и 2013 года в гривнах - они существенно выросли. Но если возьмете долларовый эквивалент - они будут почти те же", - сказал он.

По словам Порошенко, украинская армия способна сдерживать войска России.

"Мы способны сдерживать российского агрессора, который имеет самую сильную армию на континенте. она по численности в пять раз больше нашей, а военный бюджет ее в отдельные годы превышал наш в 16 раз" - заявил глава государства.

korrespondent.net

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