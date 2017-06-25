Порошенко рассказал об угле из США и визите министра энергетики

Визит министра энергетики США Рика Пэрри в Украину сосотоится в августе.

В августе состоится визит в Украину министра Перри.

"Мы договорились, что мы будем иметь гарантированные поставки как минимум 2 млн тонн угля", - отметил Президент Украины Петр Порошенко в интервью на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон обсудил с министром энергетики США Риком Пэрри возможности поставки альтернативных видов топлива в Украину.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.

Порошенко выразил благодарность американской стороне за значительную практическую помощь в укреплении энергетической безопасности Украины и отметил заинтересованность в более широком привлечении в Украину современных американских технологий и передового опыта в сфере энергетики.

Украинский президент приветствовал активный интерес к Украине со стороны американских энергетических компаний.