Порошенко с помощью российских олигархов создает в Украине энергетический бизнес - СМИ

Журналисты утверждают, что Президент Украины хочет приобрести 3 облэнерго

В руки к журналисту-расследователю Александру Дубинскому попало соглашение между владельцами ряда энергетических активов в Украине - российскими олигархами Константином Григоришиным, Александром Бабаковым и загадочным "представителем власти".

Детали этого документа указывают на то, что уже второй год в Украине проходит афера по созданию энергетического бизнеса президентом Украины Петром Порошенко.

"Финальной точкой этого действа должно стать введение RAB-тарифов, после чего бизнес Президента пополнится тремя облэнерго - "Винницаоблэнерго", "Киевоблэнерго" и "Черновцыоблэнерго". В обмен на это Григоришин с Бабаковым получат право от власти "раздевать" украинцев на 30 млрд грн ежегодно, восемь из которых лягут прибылью в новый бизнес Президента. В пересчете на каждую украинскую семью выходит по 3500 грн ежегодных дополнительных платежей только за свет", - рассказывает Дубинский на своем сайте.

RAB-тариф вводится именно сейчас на основе договоренности Бабакова и Григоришина с Банковой еще осенью 2016 года.

Договорённости закреплены в специальном соглашении.

Ольга Лебедева

Український Бізнес Ресурс

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