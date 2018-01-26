Порошенко считает "Северный поток-2" проверкой целостности Европы

Российский проект "Северный поток-2" становится проверкой на целостность Европы. Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ЛигаБизнесИнформ.

По словам Порошенко, речь идет об энергетической независимости Украины.

"Достижение Стокгольмского арбитража не в том, что мы улучшили свое финансовое положение. Мы остановили использование газа как фактора давления", - подчеркнул Порошенко.

"Газпром пытается дать взятку некоторым европейским странам. РФ стремится любой ценой достичь абсолютно четких политических целей", - отметил президент.

По его словам, нет никакого смысла инвестировать десятки миллиардов евро "ни во что".

"Цель "Северного потока-2" - разделить Европу. Он никак не касается энергетической безопасности и экономики. Этот проект становится проверкой на целостность Европы", - подытожил Порошенко.

Как сообщалось, французская энергетическая корпорация Engie продолжит поддерживать проект "Северный поток-2", несмотря на санкции США.

30 ноября 2017 года парламент Дании принял закон, который запрещает прохождение российского газопровода "Северный поток-2" через ее территориальные воды. В то же время власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания одобрили строительство газопровода "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Половину стоимости газопровода (до 10 млрд евро) должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.