Порошенко: Северный поток - инструмент давления на ЕС и Украину

Северный поток является сугубо политическим проектом и инструментом давления как на Украину, так и на ЕС. Об этом рассказал президент Петр Порошенко на 15 ежегодной встрече YES – Ялтинской европейской стратегии.

"Nord Stream - сугубо политический проект, в нем ноль экономического смысла. Он предназначен для того, чтоб сделать Европу более зависимой от российского газа, не дать развивать рыночные механизмы. Это инструмент давления не только на Украину, но и на Европу", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что для строительства Северного потока-2 у России есть еще одна веская причина. "Деньги, которые мы получаем от транзита — это те же деньги, которые мы тратим на оборону", - объяснил он.