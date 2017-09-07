Порошенко ставит задачу перевести закупку Европой российского газа после 2019г на границу с Россией

Президент Украины Порошенко ставит задачу перевести закупку Европой российского газа после 2019 года на восточную границу страны.

"В связи с тем, что контракт заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита", - сказал он в ходе ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении страны в 2017 году в Верховной Раде в четверг.

По его словам, Украина должна предоставлять транзитные услуги не России, а Евросоюзу.

В этой связи П.Порошенко напомнил об ожидаемом решении Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" по вопросам транзита и положительно для Украины решения по контракту на поставку газа.

По его словам, энергетическая стратегия Украины предусматривает полный отказ от импорта природного газа в 2025 году благодаря росту его внутренней добычи, снижения энергоемкости ВВП и обеспечения энергоэффективности домохозяйств.

Глава государства также напомнил, что Украина уже почти два года не закупает газа напрямую у "Газпрома" и постепенно сокращает свою зависимость от поставок российского ядерного топлива для своих атомных электростанций (АЭС) и в ближайшее время начнет закупки энергетического угля аз США, которого уже законтрактовано более 700 тыс. тонн.