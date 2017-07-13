Порошенко: Украина и Евросоюз обсудили "План Маршалла" для поддержки Киева

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и лидеры Евросоюза обсудили возможность инвестиционной конференции по "Плану Маршалла" для Украины в 2018 году.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в плане имплементации Ассоциации Украины с Евросоюзом важно уже сегодня начать разрабатывать "дорожную карту". Об этом глава государства сказал по итогам саммита "Украина – ЕС" 13 июля в Киеве, передает корреспондент "ГОРДОН".

По его словам, Украина и лидеры Евросоюза обсудили новый долгосрочный план поддержки Украины, который был предложен на саммите Европейской народной партии, так называемый "План Маршалла" для Украины, а также использование Киевом фондов новосозданного внешнего инвестиционного плана ЕС.

"Это станет важной поддержкой наших усилий на пути от экономической стабилизации к экономическому росту нашего государства. В этом контексте мы предложили проработать возможность организации в Брюсселе мощной инвестиционной конференции по поводу Украины в начале 2018 года", – заявил Порошенко.

В конце марта ЕНП на съезде, который проходил на Мальте, приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине ("План Маршалла для Украины"). В резолюции ЕНП призвала государства – члены ЕС "с помощью двусторонних и многосторонних программ оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь". Также партия предложила создать "широкий инвестиционный пакет", направленный на ускоренное восстановление экономики Украины.

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран.

12 июля Официальный журнал Европейского союза обнародовал решение об окончательной ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Решение вступает в силу с момента принятия. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что в ходе саммита Украина – ЕС стороны скоординируют пути обеспечения максимально эффективного и быстрого достижения целей соглашения.