Порошенко утвердил ратификацию Соглашения с ЕС об участии Украины в программе COSME

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Украины и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)", сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Ратификация Соглашения COSME позволит Украине реализовывать проекты по направлениям программы: улучшение условий доступа малых и средних предприятий на рынки; улучшение условий для конкурентоспособности; формирование культуры ведения бизнеса.

Программа ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)" (Competiveness of Small and Medium Enterprises) - европейская программа поддержки малого и среднего бизнеса. Ратификация соглашения откроет доступ украинским предприятиям государственного, частного и общественного секторов к финансированию как со стороны бюджета программы, так и со стороны инвестиционных и венчурных фондов ЕС.

Верховная Рада ратифицировала это соглашение 22 февраля. Программа реализуется в рамках стратегии "Европа-2020" и утверждена регламентным советом ЕС 11 декабря 2013 года. Она рассчитана на период 2014-2020 гг. и имеет общий бюджет в размере EUR2,3 млрд.