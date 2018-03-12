Порошенко выступает за налоговую амнистию в Украине

Президент Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии в Украине, чтобы украинцы могли уплатить соответствующий налог, завести деньги в Украину и законно инвестировать средства в украинскую экономику.

Об этом президент заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества, передает "Интерфакс-Украина".

"Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виноват, нужно дать возможность каждому украинском уплатить соответствующий налог, согласно закону, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", - сказал он.

Глава государства предложил присутствующим принять участие в разработке законопроекта о так называемой нулевой декларации.

"Я его не буду подавать сейчас. Но если вы это поддерживаете, я предлагаю нашу совместную работу для того, чтобы защитить прежде всего малый и средний бизнес", - отметил президент.

Напомним, что Порошенко ожидает, что Европа поддержит четвертый пакет финпомощи.