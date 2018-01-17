Порошенко заявил, что количество противотанкового вооружения будет увеличено в 4 раза в 2018

Президент Петр Порошенко заявляет, что количество противотанкового вооружения будет увеличено в 4 раза в 2018 году.

Об том говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось под председательством Порошенко, передают Українські Новини.

"Я имел возможность непосредственно пообщаться с командующими АТО, с командирами бригад, и могу сказать о тех приоритетах, которые украинские воины, украинские герои поставили передо мной как перед Президентом и Верховным главнокомандующим - это должны быть новые противотанковые комплексы, причем как украинского производства - "Стугна", так и иностранного производства. Сегодня могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Мы не должны снижать уровень боеспособности наших частей ", - подчеркнул Президент.

Он также акцентировал внимание на том, что Украина получит противотанковые комплексы от США.

"В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы "Джевелин" нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки", - цитирует пресс-служба Порошенко.

Глава государства отметил, что в государственном оборонном заказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и иностранного производства.

"Очень эффективно наработана технология использования беспилотных летательных аппаратов, координация с нашими системами артиллерии и разведки. И количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что обеспечение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз.

Как сообщали Українські Новини, госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования строительства комплекса для хранения РАО "Вектор" в 8 раз.