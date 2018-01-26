Порошенко заявил, что Украина выполнила 80% требований МВФ

Украина выполнила 80% требований, предусмотренных меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ), сказал президент Петр Порошенко в интервью Bloomberg.

По его мнению, через несколько недель все они будут выполнены. Президент добавил, что смотрит на это очень оптимистически.

Он выразил надежду, что Украина получит новый транш от МВФ до апреля 2018 года. Порошенко заявил, что власти страны решительны в вопросе реформ. По его словам, в Украине "готовы продолжать сотрудничество с МВФ".

Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.

В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.

16 января 2018 года МВФ заявил, что ожидает коррекции законопроекта об антикоррупционном суде в соответствии с обязательствами Украины в рамках программы EFF.

24 января Порошенко после встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

По словам главы Минфина Александра Данилюка, основными условиями получения нового транша МВФ являются принятие закона об антикоррупционном суде и назначение главы Национального банка Украины.