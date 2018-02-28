Президент Петр Порошенко заявил о необходимости создания в Украине энергетической биржи для укрепления энергонезависимости государства.

Об этом Порошенко заявил сегодня в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.

Отвечая на вопрос относительно формулы Роттердам+, Порошенко сказал, что ему не нравится такой способ формирования цен в энергетике и предложил создать в Украине энергетическую биржу.

"Какой я вижу ситуацию по формированию цен на какие либо энергетические активы, газ, "Баумгартен+", или другой "хаб+", так как именно в соглашении с Международным валютным фондом записано "импортный паритет". "Импортный паритет" - это ориентация на биржу. Не нравится "Роттердам+", предложите "Варшаву+", "Бремен+". Мне не то, не то, не то не нравится, я считаю, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа. Мы должны выбрать: или у нас коммунизм/социализм и цены будут приводиться, как они приводились сверху, чиновником..., или это будет определяться рынком - спросом и предложением, с учетом импортных поставок. Уверен, биржу необходимо создать", - сказал Порошенко.

По его словам, государство должно отстраниться от регулирования цен.

"Если у одного производителя себестоимость выше, у другого - ниже, то не должен чиновник любого ранга регулировать цены на сахар, бензин или на мясо. Это только приводит к галопирующей инфляции или неконтролируемому росту цен", - сказал Президент.

5 апреля 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) из-за формулы "Роттердам +". 15 февраля 2017 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен разобраться с формулой формирования цены при закупке угля и газа. 13 июля 2016 года сообщалось, что в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины предлагают заложить в основу формирования цены угля для отечественных потребителей среднюю стоимость топлива на бирже в Польше, а не в голландском Роттердаме.

#Буквы

http://bykvu.com