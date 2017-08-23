Порт Мариуполя может потерять половину грузов из-за Керченского моста

Ограничения на проход через Керченский пролив из-за строительства Россией моста в оккупированный Крым приведут к тому, что порт Мариуполя потеряет примерно 43% своей грузопереработки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Как пояснили в ведомстве, согласно новым требованиям, пройти под мостом в Азовское море смогут только суда длиной не более 160 м, осадкой не выше 8 м и не более 33 м высотой над уровнем моря.

В то же время по данным Мариупольского порта, как минимум 144 судна, заходивших в порт в течение прошлого года, были больше обозначенных габаритов. От общего числа зашедших в порт судов это составляет 23%.

"Установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс. тонн)", - заявили в министерстве.

"Это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей. На другие континенты - в Азию, Африку и в американские страны перевозка осуществляется судами океанских классов", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее МИД Украины выразил протест в связи с введением Россией запрета на судоходство через Керченский пролив в течение августа и сентября из-за строительства моста.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что украинские власти готовят иск к России из-за введенных ограничений.