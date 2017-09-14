Порт "Южный" планирует строительство нового угольного терминала

Морской торговый порт Южный намерен построить новый терминал для импорта коксующегося и энергетического угля из-за рубежа. Об этом сообщила пресс- служба порта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

По словами.о. директора порта Южный Виталия Жуковского, новый терминал будет способствовать увеличению грузооборота, повышению скорости обработки судов и отгрузки угля вагонами.

"В сентябре порт Южный планирует принять для различных грузовладельцев 6 судов с энергетическим и коксующимся углем, общим объемом более 530 тыс. тонн. Все причалы и склады предприятия будут задействованы в приеме топлива для украинских ТЭС и металлургических комбинатов", - отметил Жуковский.

Также он сообщил, чтотакой проект возможно совместно с инвесторами.

"Мы сегодня открыты для обсуждения и сотрудничества в формате государственно-частного партнерства. Предприятие и в дальнейшем будет выполнять свою стратегическую функцию в обеспечении энергетической независимости Украины", - сказал Жуковский.

Источник: hronika.info

