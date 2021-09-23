Посадовець Укрзалізниці завдав компанії 9,6 мільйона гривень збитків - НАБУ

Національне антикорупційне бюро оголосило посадовцю АТ "Укрзалізниця" підозру у зловживанні службовим становищем, внаслідок чого держкомпанія зазнала 9,6 млн грн збитків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що у 2017 році АТ "Укрзалізниця" оголосила публічні торги із закупівлі пристроїв живлення для пасажирських вагонів. Слідство встановило, що підозрюваний, будучи головою тендерного комітету, встановив однією із вимог для участі у тендері обов'язкове надання учасниками торгів підтвердження погодження креслень продукції, яку вони пропонують до постачання, самою ж Укрзалізницею. Двом пов'язаним між собою компаніям Укрзалізниця погодження надала, а решті - ні. На підставі чого інших учасників і не допустили до участі в аукціоні, а "обрані" компанії здобули перемогу та поставили Укрзалізниці продукцію за завищеними на 9,6 млн грн цінами.

За чотири роки після придбання Укрзалізниця ці пристрої так і не ввела в експлуатацію, що ставить під сумнів реальну потребу в закупівлі, вказують у Бюро.

У межах розслідування НАБУ передало зібрані матеріали щодо компаній- переможниць тендеру до Антимонопольного комітету України, який визнав дії учасників торгів антиконкурентними та узгодженими між собою, і наклав штрафи на ці дві ТОВ, інформують у відомстві.