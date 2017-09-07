После 2019 года Украина должна предоставлять услуги транзита газа Евросоюзу - Порошенко

После завершения контракта с "Газпромом" в 2019 году, должна измениться организация транзита природного газа через территорию Украины

Украина с помощью Евросоюза должна перенести точку поставки российского газа с западной границы на восточную. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к Верховной Раде.

"В связи с тем, что контракт (по транзиту газа - ред.) заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита. А именно - чтобы российский газ европейцы покупали не на западной, а восточной границе Украины. А Украина качественные транзитные услуги предоставляла не России, а Евросоюзу", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, украинская сторона ожидает решения Стокгольмского арбитража по иску НАК "Нафтогаз" к российскому "Газпрому" по вопросам транзита.

Также президент положительно отметил тот факт, что в ноябре 2017 года исполнится два года, как Украина не покупает газ в России, что является свидетельством безвозвратного ухода в прошлое эпохи газового шантажа,

"До того, как Россия начала боевые действия против Украины, главным ее оружием было энергетическое оружие. До 2014 года Москва удерживала нас на своей орбите газовой зависимости. Казалось, той непреодолимой силы притяжения не одолеть никогда. В ноябре же исполнится уже два года, как мы не покупаем газ у России! Эпоха газового шантажа - безвозвратно в прошлом", - заявил Порошенко.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с ноября 2015 года не покупает природный газ у ПАО "Газпром". Импорт природного газа в Украину осуществляется только с западного направления - у международных трейдеров.

По материалам: Интерфакс-Украина