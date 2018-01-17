После двухлетнего перерыва Украина снова будет покупать газ у России - Коболев

В течение 2018 года "Нафтогаз Украины" закупит у российского "Газпрома" 4-5 млрд кубометров газа. Также продолжится импорт из Европы.

Об этом на пресс-конференции сказал руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает "Укринформ".

"Мы, как "Нафтогаз", планируем импортировать с двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить "Газпром", является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться", - пояснил Коболев, но не назвал дату возобновления поставок из РФ.

Напомним, Украина не покупает газ у России больше двух лет, с конца ноября 2015-го. Киев ждал решения Стокгольмского арбитража относительно условий контракта "Нафтогаза" и "Газпрома". После принятия решений в пользу Украины отныне снова готовы покупать российский газ.