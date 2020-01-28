После корпоратизации ГП "Антонов" вероятна его дальнейшая приватизация - эксперт

Новое руководство концерна "Укроборонпром" в сентябре 2019 года заявило о намерениях превратить концерн в холдинговую компанию. Известно, что "Укроборонпром" подготовил и внес на рассмотрение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства проект закона Украины "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности". При этом одним из этапов реформирования является корпоратизация предприятий оборонно-промышленного комплекса с их дальнейшим поглощением управляющим холдингом. А вот за корпоратизацией возможна приватизация стратегических предприятий, в частности ГП "Антонов". О дальнейшей судьбе "Антонова" в своей статье для ZN.UA пишут Владислав Зимовец, доктор экономических наук, и Павел Керимов, кандидат экономических наук (ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАНУ").

"Дальнейшее развитие предприятия возможно по трем очерченным в этой статье сценариям. Первый - преобразование в предприятие со смешанной формой собственности (Embraer, Airbus). Возможные негативные последствия реализации связаны с ослаблением роли государства в управлении предприятием. Второй сценарий - полная приватизация путем продажи стратегическому инвестору (PZL Mielec). Такой сценарий не исключает рисков захвата конкурентами контроля над предприятием с целью его перепрофилирования в поставщика комплектующих. Третий - сохранение полной государственной собственности за предприятием (Dirgantara Indonesia)", - отмечают авторы.

"На сегодняшний день государство формально декларирует выбор третьего сценария для ГП "Антонов", включая его в перечень предприятий, не подлежащих приватизации (законопроект "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации"). Вместе с тем этим же законопроектом прямо предусматривается возможность реализации первого сценария - частичной приватизации (сохранение в собственности государства 50% + 1 акция). Следовательно, корпоратизация ГП "Антонов" открывает путь к его частичной приватизации, и в этом кроется ее (корпоратизации) конечная цель. Ведь сама по себе корпоратизация никоим образом не решит существующих проблем, в частности не обеспечит предприятие дополнительными источниками финансирования производственных программ (в том числе по импортозамещению комплектующих изделий российского производства)", - считают авторы статьи.

Более детально в статье Владислава Зимовца, доктора экономических наук, и кандидата экономических наук (ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАНУ") Павла Керимова "Сценарии перераспределения государственной собственности".