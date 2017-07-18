После ухода Абрамовича "Сухой Балке" возобновили лицензии на добычу

Новый металлургический магнат Александр Ярославский быстро добился необходимых для ГОК Сухая Балка судебных решений

После продажи Романом Абрамовичем ГОК Сухая Балка украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, комбинату возобновили все лицензии на добычу железной руды.

Это следует из приказа Государственной службы геологии недр No310 от 14 июля.

Речь идет о лицензиях на пользование недрами (железная руда) шахты имени Фрунзе и шахты Юбилейной, входящих в ГОК Сухая балка.

Действие лицензий было приостановлено приказом Госгеонедр в марте 2017 года по решению Днепропетровского окружного административного суда. Иск в суд подала малоизвестная компания Ровиан (Днепр).

Компания Романа Абрамовича оспаривала это решения в судах, но безрезультатно. В мае 2017 года Evraz Group S.A. Абрамовича подписала соглашение о продаже Сухой Балки компании Berklemond Investments LTD, которая входит в состав DCH Group Александра Ярославского. Сумма сделки - $110 млн. DCH Group приобретает компанию Kadish Limited, которая выступает головной для ГОКа.

Спустя несколько дней после официального объявления о сделке - 6 июня 2017 года - Днепропетровский апелляционный административный суд отменил решение первой инстанции, которым ГОК фактически лишили лицензий.

На основании этого решения суда Госгеонедр возобновила лицензии ГОК Сухая Балка на добычу руды.

Суха Балка - одно из ведущих горнодобывающих предприятий в Украине, специализируется на добыче железной руды подземным способом. В структуру комбината входят две шахты - Юбилейная и шахта им. Фрунзе. Годовая производственная мощность комбината - около 3,1 млн тонн руды.

В 2016 году Евраз Суха Балка реализовала более 2,5 млн тонн аглоруды. Выручка компании от операционной деятельности составила $145 млн, валовая прибыль - $25 млн, показатель EBITDA - $26 млн, чистый убыток от операций - $5 млн. На 31 декабря 2016 стоимость активов составила $238 млн.

В 2007 году группа Евраз Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова приобрела Сухую балку у группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.