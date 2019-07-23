После визита Зеленского на Николаевском судостроительном заводе погасили многолетние долги по зарплате

Вопрос решился после визита Зеленского на завод. Нашлись деньги и на зарплаты, и на компенсации

На счета государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" для погашения задолженности по зарплате перед работниками было перечислено 54,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Так, 17 июля, во время рабочей поездки в Николаевскую область, Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о долгах по зарплате перед работниками этого предприятия. Поэтому он поручил генеральному директору государственного концерна "Укроборонпром" Павлу Букину безотлагательно решить вопрос погашения этой задолженности, отметили в пресс-службе.

"23 июля Государственный концерн "Укроборонпром" отчитался о выполнении поручения Президента в полном объеме. По его информации, на счета государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" для погашения задолженности по заработной плате было перечислено 54,8 млн грн. Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда", - говорится в сообщении.

Напомним, ситуация с долгами на заводе тянется уже много лет.

Возмущенные заводчане митинговали, перекрывали дороги и мосты.

Народный депутат Александр Жолобецкий лично обращался к Президенту Порошенко по поводу выплат.

Однако концерн "Укроборонпром" (которому принадлежит предприятие), завил, что денег нет. А для погашения задолженности надо сначала распродать имущество завода.

Николаевские новости

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