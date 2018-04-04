После запуска "Северного потока-2" транзит газа через Украину упадет в 10 раз, - "Газпром"

Транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" продолжится, но сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает "РИА Новости".

"Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные", - сказал Миллер.

Отвечая на вопрос о возможности заключения нового транзитного контракта с Нафтогазом, глава Газпрома сказал, что предстоят переговоры. При этом он подчеркнул, что это будут не те условия, которые прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж.

В 2017 году транзит российского газа через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема в 93,5 миллиарда кубов.

Напомним, первую нитку газопровода в обход Украины Россия достроит уже в мае.