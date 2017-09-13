Последней инстанцией в долговой тяжбе Украины и РФ может стать Верховный суд Лондона

Решение Апелляционного суда Лондона (Court of Appeal) в дальнейшем еще может быть обжаловано в Верховном Суде (Supreme Court), сообщается в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Украины, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Если Украина проиграет апелляцию в Апелляционном суде, или в дальнейшем в Верховном суде, и не получит судебного решения о приостановке выполнения решения Высокого суда Лондона (High Court) от 29 марта 2017 года, оно будет подлежать выполнению", - сообщается в документе.

Слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.

Украина также напоминает о существующем требовании Международного валютного фонда (МВФ) о "добросовестном" урегулировании указанного долга.

"В декабре 2015 года МВФ определил, что еврооблигации (в собственности РФ - ИФ) являются официальным долгом ... В то время как обновленные правила МВФ разрешают и далее предоставлять Украине финансирование (несмотря на наличие неурегулированного официального долга - ИФ), существует условие, что страна должна "добросовестно" урегулировать эти обязательства", - указано в проспекте.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона в конце мая 2017 года удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года относительно еврооблигаций на $3 млрд, находящихся в собственности РФ.

Помимо этого, в конце июля суд подтвердил предоставление Украине безусловного разрешения на обжалование решения от 29 марта в Апелляционном суде, несмотря на попытки РФ установить обременительные условия для осуществления прав Украины на апелляцию.

Суд также отказал в удовлетворении ходатайства доверенного лица РФ по обеспечению расходов, и согласился с позицией Украины в том, что вопрос возмещения расходов доверенного лица РФ на судебное разбирательство должно быть детально изучено судом, который состоится не ранее завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины.

По данным Минфина РФ решение суда от 29 марта обязывает Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, невыплаченный купон на $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Проценты на сумму основного долга по облигациям подлежат оплате по ставке 8% годовых, проценты на сумму невыплаченного купона - по ставке трехмесячный LIBOR в долларах плюс 2% годовых. Выплаты штрафных процентов рассчитываются с 21 декабря 2015 года и производятся по дату полного исполнения обязательств, рассчитав стоимость каждого дня просрочки в более чем $673 тыс.

В то же время Россия не может приступить к взысканию указанного долга до момента вынесения решения апелляционной инстанцией.

По утверждению Минфина РФ, Высокий суд Лондона также обязал Украину возместить РФ часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 млн фунтов стерлингов. Половину этой суммы должник должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года.

Суд постановил, что требование России в отношении компенсации остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной Украиной в июне апелляции на вердикт Высокого суда Лондона.