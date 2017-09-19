Последние независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку из-за срыва реформ

Уорвик и Ричардс заявили о срыве Кабмином реформы корпоративного управления госкомпанией и политическом вмешательстве в ее работу.

Независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс решили подать в отставку. Свое решение они пояснили сворачиванием правительством реформы корпоративного управления компанией, сообщила пресс-служба НАК вечером во вторник, 19 сентября.

В своем письме-обращении они Уорвик и Ричардс подчеркнули, что еще в апреле указывали членам Кабинета министров на невыполнения плана реформирования.

"Несмотря на заверения, предоставленные членам наблюдательного совета представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед. Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу "Нафтогаза" продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой ", - говорится в письме

В среду в связи с решением Уорвика и Ричардса состоится брифинг руководства группы "Нафтогаз" с участием главы правления НАК Андрея Коболева.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" формируется из независимых директоров и представителей правительства, как основателя и пока единственного акционера НАК. Ранее из набсовета ушли Юлия Ковалив и Чарльз Проктор, который объяснил свое решение отсутствием поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства.. Таким образом, Уорвик и Ричардс оставались последними независимыми членами набсовета компании.

После их отставки наблюдательный совет становится фактически недееспособным из-за отсутствия кворума. По словам главы правления компании Андрея Коболева, в третьей декаде сентября должен состоятся конкурс по избранию нового члена набсовета.

"Это будет означать, что у нас будет дееспособный набсовет, который сможет принимать решения", - сообщил Коболев в интервью ZN.UA.