Посли країн G7 наполягають на вчасній корпоратизації Укроборонпрому

Посли країн "Великої сімки" наголошують на необхідності забезпечити вчасну корпоратизацію й удосконалення корпоративного управління концерну "Укроборонпром" відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку.

Як передає Укрінформ із посиланням на повідомлення групи послів G7 у Твіттері, про це йшлося під час їхньої зустрічі з генеральним директором ДК "Укроборонпром" Юрієм Гусєвим.

Дипломати зазначили, що отримали від посадовця інформацію про прогрес у корпоратизації концерну і хід реформ оборонно-промислового комплексу в цілому.

"Реформований Укроборонпром може посприяти безпеці й процвітанню. Посли підкреслили, що законодавство та урядові рішення щодо майбутнього ДК "Укроборонпром" мають забезпечити вчасну корпоратизацію й удосконалення корпоративного управління концерну відповідно до керівних принципів ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на пресконференції 26 березня заявила, що ухвалений у першому читанні законопроєкт щодо корпоратизації державного концерну "Укроборонпром" створює можливість для України продовжувати рухатися шляхом реформування сектору ОПК, однак він містить певні аспекти, які потребують підвищення прозорості.

Верховна Рада 29 січня ухвалила у першому читанні законопроєкт No3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", необхідний для реорганізації держконцерну "Укроборонпром".

Документом, зокрема, передбачається перетворення Укроборонпрому на акціонерне товариство, утворення бізнес-об'єднань (ГБО) у формі акціонерних товариств, а також господарських товариств на базі підприємств концерну.