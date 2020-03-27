Посли країн G7 підтримали позицію МВФ щодо України

Посли країн "великої сімки" в Україні привітали заяву Міжнародного валютного фонду про потенційне розширення допомоги державі.

Відповідну заяву оприлюднено на сторінці у Twitter послів G7, передає УНН.

"Посли країн G7 вітають заяву МВФ про потенційне розширення допомоги для України та запевняють у своїй підтримці зусиль влади для запровадження необхідного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Посли заявили, що підтримують роботу Президента Володимира Зеленського та уряду України щодо врегулювання кризи, пов'язаної з коронавірусом, та продовження важливих реформ, які трансформують економіку України та дозволять залучати міжнародні інвестиції.

Нагадаємо, напередодні директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про досягнення прогресу з питання подальшого фінансування України.