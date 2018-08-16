Посол в Литве обсудил присоединение Украины к Центру передового опыта НАТО по энергобезопасности

Переговоры состоялись в рамках мероприятий по случаю передачи полномочий директора Центра от полковника Гинтараса Багдонаса полковнику Ромуалдасу Петкевичюсу.

Украинский посол в Литве Владимир Яценковский обсудил с руководством литовского Министерства иностранных дел и Министерства обороны перспективы присоединения Украины к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности. Переговоры состоялись в рамках мероприятий по случаю передачи полномочий директора Центра. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Литве.

"В рамках участия в мероприятии по случаю передачи полномочий директора Центра от полковника Гинтараса Багдонаса полковнику Ромуалдасу Петкевичюсу, посол Украины в ЛР провел отдельные беседы с руководством МИД и МО Литвы относительно перспектив присоединения Украины к указанному Центру и мероприятий дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко уже подготовил поправки к Конституции относительно вступления Украинского государства в Европейский союз и Североатлантический альянс, которые он намерен подать на рассмотрение парламента с началом осенней сессии Верховной Рады.

В марте Петр Порошенко дал поручение подготовить проект поправок к Конституции Украины, которые закрепят намерении Украины вступить в НАТО и в Европейский Союз.