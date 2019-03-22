Посольство США раскритиковало изменение устава "Нафтогаза"

В Посольстве США назвали изменения "неожиданными" и обеспокоены последствиями.

Посольство США в Украине обеспокоено сокращением полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и усилением влиянием Кабинета министров на компанию в результате изменений, внесенных в устав НАКа.

"Мы внимательно рассматриваем неожиданные изменения в устав "Нафтогаза" и обеспокоены возможными последствиями этих изменений", - написала пресс- служба посольства в Twitter.

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Ранее сообщалось, что Кабмин своим постановлением No226, которое вступившим в силу 20 марта, получил право принимать решения, которые обязательны к исполнению набсоветом НАКа. Также изменения в устав предусматривают, что глава "Нафтогаза" будет избираться без представления набсоветом. Также постановлением Кабмин изменил тип акционерного сообщества "Нафтогаз" - с публичного на частное.