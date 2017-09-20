Посольство Великобритании обеспокоено увольнением членов набсовета "Нафтогаза"

Посольство Великобритании обеспокоено увольнением двух членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", в том числе ее председателя. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

"Мы считаем этих людей опытными независимыми профессионалами и теми, кто настроен на реформирование "Нафтогаза". Наблюдательный совет был эффективным, в частности, в создании ключевых комитетов, принятии решений по кадровым назначениям, создании четкой системы внутреннего контроля и разработке интегральной стратегии "Нафтогаза", - сказано в заявлении посольства.

В посольстве Великобритании отметили, что в Украине фактически создаются препятствия для реализации потенциала и превращение "Нафтогаза" в прибыльный стратегический государственный актив.

"В перспективе важно, чтобы процесс назначения будущих членов наблюдательного совета был независимым и прозрачным, чтобы правительство Украины активно поддерживало процесс реформ, а "Нафтогазу" разрешили двигаться вперед. Это соответствовало бы обязательствам, взятым на себя украинским правительством во время Лондонской конференции по вопросам реформ в Украине в июле этого года", - добавили в посольстве.

Напомним, что вчера последние независимые члены набсовета "Нафтогаза"- Пол Уорвик и Маркус Ричардс, - решили подать в отставку. Свое решение они пояснили сворачиванием правительством реформы корпоративного управления компанией.

В своем письме они отметили: "Несмотря на заверения, предоставленные членам набсовета представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед. Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу "Нафтогаза" продолжает расти и стал, к сожалению, нормой".

Ранее из набсовета ушли Юлия Ковалив и Чарльз Проктор, который объяснил свое решение отсутствием поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства.