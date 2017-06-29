Пострадавшие от вируса Petya файлы невозможно восстановить

В компьютерах, которые пострадали от недавнего нашествия вируса Petya, нереально вернуть заблокированные файлы. Так считают в "Лаборатории Касперского", сотрудники которой проанализировали программный код.

Как сообщается, представители компании изучили часть кода вируса, связанную с шифровкой файлов, после чего определили, что после шифрования диска, у разработчиков Petya нет возможности расшифровать его снова.

Прежде в "Лаборатории Касперского" заявляли, что вирус, заблокировавший ряд компьютеров со всего мира, не является Petya, а совсем иным вредоносным приложением, схожим с ним только некоторыми строками кода. Специалисты утверждают, что для расшифровки нужен идентификатор конкретной установки трояна. В прежде известных версиях подобных вирусов Misha/Petya/GoldenEye в идентификаторе имелись данные для расшифровки. В новом вирусе их нет.

Ранее вирус, который окрестили ExPetr, нанес атаки по сотням компьютерам в мире. Пострадали машины госорганов, энергетические, фармацевтические и нефтяные компании.

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