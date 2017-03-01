Поступления налога на доходы физлиц с начала года выросли на 45%

Поступления налога на доходы физических лиц в январе-феврале 2017 года составили 21 млрд грн, что на 6,5 млрд грн или 45% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Это больше, чем мы могли себе представить", - сказал он на заседании Кабинета министров.

Рева добавил, что в феврале показатели лучше, чем в январе, поскольку базировались на повышенной минимальной заработной плате до 3200 грн.

Он также сообщил, что поступления единого социального взноса за два месяца года составили 22,6 млрд грн, что на 3,12 млрд грн, или 16,5% больше, чем за два месяца прошлого года.

По его словам, в период с 1 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года было закрыто 331,1 тыс. "упрощенцев", из которых 90,8%, или 301 тыс., в последние годы не осуществляли хозяйственную деятельность.

При этом за анализируемый период зарегистрировалось 54,9 тыс. новых физлиц- предпринимателей.

По оценкам министра, осталось еще около 800 тыс., которые не закрылись и должны уплатить ЕСВ.

Напомним, что в январе в Украине закрылись около 129 тысяч частных предпринимателей, из них около 112 тыс. вообще не вели никакой деятельности, не платили налогов и взносов в Пенсионный фонд.

Также сообщалось, что стратегия развития малого и среднего бизнеса не содержит шагов, направленных на решение проблем предпринимателей, в частности - падения уровня кредитования МСБ.

Подробнее о проблемах украинского малого и среднего бизнеса читайте в статье Юлии Самаевой "Лучше помогите материально..." в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". По материалам: Интерфакс-Украина