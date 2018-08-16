Поступления от таможенных платежей за 7 мес.-2018 увеличились на 15%

Поступления от таможенных платежей в бюджет за январь-июль 2018 года увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 195,3 млрд грн, тогда как в прошлом месяце к июлю-2017 этот показатель возрос на 18% - до 31,9 млрд грн, сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) в четверг.

"В июле-2018 года увеличилась налоговая нагрузка при ввозе товаров в контейнерах на 21,6%, в том числе при оформлении таких категорий грузов, как синтетические или искусственные ткани - на 33,8%, специальные ткани - на 57,3%, игрушки - на 16,7%", - подчеркнула ГФС.

При этом среднедневные поступления в июле возросли на 214 млн грн по сравнению с прошлогодним июльским показателем и на 121 млн грн к июню-2018 - до 1,5 млрд грн.

"Объемы налогооблагаемого импорта товаров в январе-июле 2018 выросли по весу до 37,8 млн тонн, что на 5% больше января-июля 2017 года, и по таможенной стоимости - почти до $28,4 млрд, или на 16% больше соответствующего периода прошлого года", - отметили в ГФС.

В то же время служба отмечает рост объемов налогооблагаемого импорта в июле- 2018 к июлю-2017 по весу на 12%, а таможенной стоимости - на 29%.

При этом за январь-июль 2018-го таможенные платежи по импорту увеличились на 15% по сравнению с показателем за семь месяцев 2017 года - до $7,4 млрд. Уровень таможенной стоимости налогооблагаемого импорта за семь месяцев этого года к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 9,8% - до $0,75 за кг. Налоговая нагрузка на единицу веса налогооблагаемого импорта увеличилось на 9,1% - до 5,21 грн за кг, уточнили в ведомстве.

Согласно сообщению, по итогам семи месяцев наибольшие суммы таможенных платежей в бюджет поступили за счет таможенной стоимости таких товаров, как нефть и нефтепродукты - 43,1 млрд грн, легковые автомобили - 11,7 млрд грн, каменный уголь - 9,6 млрд грн, инсектициды и фунгициды - 4 млрд грн, минеральные удобрения - 2,4 млрд грн и тракторы - 2,3 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках эксперимента для повышения таможенных поступлений расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками, приняв постановление от 20 июня и позволив полицейским круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.