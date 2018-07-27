Потери бюджета от теневого рынка топлива оценили в 10 млрд грн

Нефтегазовая Ассоциация Украины призывает власть к борьбе с теневым рынком нефтепродуктов

Украинский теневой рынок в сегменте дизельное топливо на сегодня составляет около 20%, а теневой рынок сжиженного газа достиг отметки 30-50% в зависимости от региона. Потери государственного и местных бюджетов в 2018 году могут составить 10 млрд. грн. Об этом заявляет Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ).

Ассоциация направила ряд писем в Администрацию президента, Кабинета министров Минэкономразвития и МВД с просьбой усилить борьбу с теневым рынком нефтепродуктов и принять все возможные меры для решения проблемы наличия нелегальных АЗС.

НАУ подчеркивает, что негативным последствием деятельности нелегальных АЗС также является создание угрозы для жизни и здоровья граждан, поскольку такие объекты, нарушая строительные нормы, размещаются в непосредственной близости к жилым домам и общественным зданиям.

Кроме того, заявляют в ассоциации, деятельность нелегальных АЗС приводит к усилению недобросовестной конкуренции на рынке, что ставит честных игроков рынка в дискриминационное положение.