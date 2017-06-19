Потребители "Киевэнерго" сформировали 25% долгов за отопление в Украине - Зубко

Задолженность населения Украины по оплате услуг централизованного отопления по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 3,8 млрд грн, заявил вице- премьер-министр Геннадий Зубко.

Четверть долгов населения Украины по оплате услуг централизованного отопления принадлежат потребителям столичной энергоснабжающей компании "Киевэнерго", заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на селекторном совещании правительства с главами областных государственных администраций 19 июня, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Если мы увидим в целом долги населения, то меня очень волнует город Киев", - сказал Зубко.

По его словам, из всех долгов в размере 3,8 млрд грн на конец отопительного сезона, 1 июня 2017 года, 25% сформировало "Киевэнерго".

"Я приведу еще одну цифру. Если взять уровень доходов киевлян, а на начало отопительного периода это было 8,751 тыс. грн, то состояние расчетов меня очень волнует. К примеру, в Ровно зарплата составляет 4,5 тыс. грн, а состояние расчетов на уровне 112%", - добавил Зубко.

Он также акцентировал, что вопрос задолженности жителей столицы должен быть отработан на уровне менеджмента и управления "Киевэнерго".

"Думаю, здесь вопрос не к киевлянам, а к "Киевэнерго", каким образом он работает с абонентским отделом, каким образом они насчитывают и собирают деньги", - подчеркнул Зубко.

Глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков 13 июня заявил, что компания оценивает убытки от отключения от газоснабжения Киевской теплоэлектроцентрали No6 (ТЭЦ-6) в 1 млн грн в неделю. По его словам, также существует вероятность отсутствия горячего водоснабжения в столице до начала нового отопительного сезона. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассчитывает на скорейшее возобновление газоснабжения Киевской ТЭЦ-6.

ТЭЦ-6 обеспечивает централизованное теплоснабжение промышленных предприятий, жилых и административных зданий Дарницкого, Днепровского, Подольского, Деснянского и Оболонского районов столицы.

Киевская городская государственная администрация заявила 10 июня о начале переговоров с финской компанией Fortum о возможном управлении энергокомплексом Киева. В ноябре 2016 года мэр Киева Виталий Кличко акцентировал, что Киев не намерен продлевать контракт с "Киевэнерго" по управлению тепловыми активами города, который завершается в 2017 году. Основными владельцами "Киевэнерго" являются ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова (72%) и государство в лице НАК "Энергетическая компания Украины" (25%).

