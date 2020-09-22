Пов'язані зі Степановим і Аваковим фірми заробили 50 млн гривень на посвідченнях водія

Компанії займаються ремонтом та обслуговування обладнання для друку документів. Закази отримували без проведення тендерів.

Фірми, пов'язані з очільниками МВС та МОЗ Арсеном Аваковим і Максиммо Степановим заробляють мільйони на обслуговуванні приладів для друку водійських посвідчень, пишуть "Наші гроші".

"Особисті дані водіїв та їхні фото на пластикових водійських посвідчень друкують з 2015 року у Сервісних центрах МВС. Саме їм з балансу ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" Нацбанк передав необхідних для цього 360 комплексів", - йдеться у матеріалі.

Комплекси складаються з фотоапарата, пристрою для зчитування підпису, штативу, програмного забезпечення та цифрового принтера для ретрансферного друку Toppan CP500. Особисті дані і фото людини наносяться на посвідчення та вкриваються захисною плівкою.

Ремонтом та обслуговування цих принтерів в Україні займається лише дві фірми, перша з яких - ТОВ "Датасістемс".

Упродовж 2015-2019 років "Датасістемс" називалася ТОВ "Топптек", а її співвласниками були Віктор Смірнов і Олексій Калинський. Перший вказував місцем роботи Внутрішні війська МВС, другий є генерал-майором міліції, а нині очільником ДП "Інформаційний центр персоніфікованого обліку" ПФУ.

Саме в той час компанія отримала в структурі міністерства щонайменше 200 підрядів на суму 35 млн грн.

"Одним з перших засновників "Топптек" та бізнес-парнером Смірнова був Олександр Горбенко. Нині він директор в ТОВ "Феір піксел", співвласницею якого є Наталя Степанова - дружина нинішнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова", - наголошується у розслідуванні Вадима Коршенка для спільного проєкту "НГ.Запоріжжя" і Bihus.Info.

У 2011-2016 роках Горбенко очолював поліграфкомбінат "Україна", який був залучений у схему.

За чотири роки, починаючи з 2015-го, отримала в структурі міністерства щонайменше 200 підрядів на суму 35 млн грн.

Однак влітку 2019 року, "Топптек" майже припинило отримувати держзамовлення від МВС, замість неї з'явилася інша фірма - ТОВ "Компанія "Топптек", яка вже отримала замовлень в структурі МВС на суму 15,11 млн грн.

Співвласниками новоствореної компанії є Віктор Смірнов і Геннадій Цаплій - ексначальник одного з відділів Київського ДАІ. Керує фірмою Володимир Компанієць - колишній начальник чергової частини спецзагону "Кобра", підпорядкованого ДАІ.

І "Топптек", і "Компанія "Топптек" отримували замовлення без тендерів. Обґрунтовували це відсутністю конкурентів, адже саме ці фірми були продавцем та партнером дистриб'ютора Toppan CP500 - компанії "Inte Graph International FZE" (ОАЭ).

В Україні ця фірма постачає ПК "Україна" матеріали для виготовлення бланків документів, тобто тих самих карток для водійських прав.

Цікаво, що контактний номер "Inte Graph International FZE" збігається з номером британської "SBS Trading Company Limited", яка постачає поліграфкомбінату інші витратні матеріали. Директором компанії є українець Ігор Ільєнко, який живе в ОАЕ, а основним власником - Олександр Ільєнко.

Саме Ільєнко-молодший в Україні є співвласником "Феір піксел". А Ільєнко- старший разом з директором "Феір піксел" Горбенком є партнерами в ТОВ "Інститут сучасного підручника", директоркою якого є дружина Віктора Смірнова Ірина.

Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів затвердив зразки бланків національного і міжнародного водійських посвідчень. У водійських правах нового формату за письмовою згодою власника вказуватимуть інформацію про надання згоди на посмертне донорство та групу крові, резус-фактор.

За матерiалами Наші гроші