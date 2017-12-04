Повышение минималки не повлияет на инфляцию, - Кабмин

Удвоение минимальной зарплаты в 2017 году до 3,2 тыс. грн в месяц отсутствует среди факторов роста инфляции в этом году, новое увеличение минимальной зарплаты в 2018 году до 4,1 тыс. грн также можно осуществить без влияния на инфляцию, - заявляет вице-премьер Павел Розенко.

"Абсолютно правильная инициатива президента Украины Петра Порошенко по повышению минимальной зарплаты в стране до 4100 (грн)... Убежден: мы имеем все шансы достигнуть минимальной зарплаты в 4100 грн в 2018 году неинфляционным образом", - рассказал министр.

П.Розенко добавил, что такой шаг даст дополнительный ресурс поступлений в Пенсионный фонд Украины и возможности для очередного повышения пенсий в Украине.

Комментируя другую точку зрения о заметном вкладе роста минимальной зарплаты в ускорение инфляции в текущем году, вице-премьер заявил: "От повышения минималки инфляция не увеличилась. Сработали совсем другие факторы".

По его словам, в 2018 году "абсолютно" не ожидается серьезная инфляция, а будет "эволюционный процесс".

Напомним, в Украине в 2018 году размер минимальной зарплаты должен составить 4100 грн, - заявил сегодня Президент Украины Петр Порошенко.

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