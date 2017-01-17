Повышение минимальной зарплаты не повлияло на курс гривны, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение минимальной зарплаты не повлияло на курс гривны. Об этом он заявил сегодня в ходе визита в Чернигов.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что повышение минимальной заработной платы не повлияло на курс, поскольку первые зарплаты по новым начислениям пока не выплачивались.

Напомним, Национальный банк Украины обещает принять все необходимые меры для стабилизации курса национальной валюты.

Ранее Гройсман пообещал, что Кабмин будет мониторить выплаты работодателями зарплат не меньше минимальной.