Повышение минимальной зарплаты уменьшает дефицит Пенсионного фонда, - Гройсман

Премьер-министр пообещал, что пенсионная реформа, которую предложит Кабмин, приведет к повышению пенсий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что повышение вдвое минимальной заработной платы с 1 января уже наполнило бюджет Пенсионного фонда более чем на 30% с опережением плана, что обеспечит сокращение его дефицита. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Те реформы, которые мы приняли с 1 января, в том числе по заработной плате, уже дают наполнения бюджета Пенсионного фонда более чем на 30% с опережением плана. Это означает, что мы начали с вами движение на уменьшение дефицита Пенсионного фонда", - сообщил Гройсман.

Он подчеркнул, что в 2017 году правительство предложит пенсионную реформу, которая обеспечит справедливость и повышение пенсий в Украине.

"Вы увидите, каждый из вас, кто сегодня на пенсии, как она скажется на вашей пенсии, и уверяю - для большинства украинских граждан это приведет к повышению пенсий, что является самым важным элементом. То есть та система, которую мы предлагаем, она даст возможность, чтобы дефицит Пенсионного фонда был ноль, а все, что мы дополнительно получаем, мы направляли на поддержку наших пенсионеров", - подчеркнул премьер.

Напомним, 16 марта глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный заявил, что дефицит Пенсионного фонда можно ликвидировать до 2024 года.