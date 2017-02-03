Повышение минимальной зарплаты увеличит безработицу - НБУ

Общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9%, прогнозирует НБУ.

В ООН прогнозируют повышение количества безработных по всему миру depositphotos.com

Рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к более существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее. Об этом пишет Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете, опубликованном на официальном сайте.

"По оценкам НБУ, общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5,4 п.п. (или около 630 тыс человек)", - отмечают в НБУ.

Снижение официальной занятости будет непропорциональным, считают в Нацбанке. В большей степени оно будет происходить за счет малого и среднего бизнеса и физических лиц-предпринимателей ввиду почти двукратного увеличения налогового давления на предприятия на едином налоге.

Частично такое снижение компенсируется увеличением неформальной занятости. Кроме того, увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда части граждан.

Как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.

В целом, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10% -му уровню безработицы по методологии Международной организации труда.

Ранее сообщалось о том, что в Украине стало на 100 тысяч меньше официальных безработных.

finance.bigmir.net

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