Повышение тарифов на горячую воду стимулирует украинцев устанавливать бойлеры - эксперт

Учитывая экономическую ситуацию в стране, повышение тарифов на горячую воду стимулирует украинцев устанавливать у себя в жилищах бойлеры.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.

"Повышение тарифов на горячую воду может стать тем катализатором, который заставит потребителей активнее устанавливать у себя в квартирах бойлеры. Тем более, ранее в "Киевэнерго" заявляли, что подача горячей воды для них невыгодна. Подобные заявления и увеличение тарифа будут стимулировать граждан активнее переходить на бойлеры", - отметил Д. Марунич.

В то же время, по мнению эксперта, нынешнее повышение тарифа на поставку горячей воды, не вызовет кризиса массовых неплатежей со стороны потребителей услуг.

"Это не настолько большое повышение, чтобы люди массово перестали платить. При этом, не забываем, что тариф на отопление наоборот снизили. Я подозреваю, что сам лицензиат ("Киевэнерго" - ред.) подал документы для корректировки тарифов. Я не думаю, что это повышение существенно повлияет на ситуацию", - резюмировал Д. Марунич.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила для ПАО "Киевэнерго" тариф на поставку горячей воды и понизила тариф на отопление.

В частности, тарифы на услугу по централизованному снабжению горячей воды для населения для "Киевэнерго" установлены на уровне 84,45 грн за 1 куб. м (с НДС) при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения и 78,08 грн за 1 куб. м (с НДС) при отсутствии полотенцесушителей.

Кроме того, тарифы на услугу по централизованному снабжению горячей воды для нужд управляющих многоквартирных домов установлены на уровне 67,80 грн за 1 куб. м (без НДС) - при условии подключения полотенцесушителей и 62,68 грн за 1 куб. м (без НДС) при их отсутствии.

Кроме того, тарифы ПАО "Киевэнерго" на услугу по централизованному отоплению для населения установлены на уровне 1414,45 грн/Гкал (с НДС) для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии и 32,91 грн за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.