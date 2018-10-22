Повышение цен на газ: Cтоимость газа все еще не рыночная - Нафтогаз

Стоимость газа в Украине, несмотря на недавнее повышение, существенно ниже европейской рыночной. Об этом заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, пишет Укринформ.

"Параллельно с процессами в Украине, есть процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены. На этом рынке недавно произошел существенный рост цены. То повышение, которое сейчас произошло... цена в Украине для населения, однако, существенно ниже европейской рыночной цены газа, которая должна быть в Украине", - отметил Коболев.

Вместе с тем он подчеркнул, что Нафтогаз приветствует решение правительства о повышения цены на газ в Украине, поскольку оно важно для продолжения сотрудничества с МВФ и обслуживания внешних долгов.

Также глава Нафтогаза отметил, что пока не видел окончательную версию постановления правительства о повышении цены на газ.

Кроме того было сказано, что рентабельность продаж газа населению после повышения тарифов составляет около 4,5%, и в настоящее время "Нафтогаз" ожидает дефицита от операционной деятельности.

"Цифра операционного дефицита, которую мы ожидаем в следующем году по методике МВФ на уровне 45 млрд грн", - указал Коболев и добавил, что в случае полной отмены специальных обязанностей по продаже газа населению, Нафтогаз будет в профиците.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко поставил перед Кабинетом министров требование по расширению программы предоставления субсидий после повышения стоимости газа.