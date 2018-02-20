Повышение цен на газ может растянуться на 1,5 года - СМИ

Правительство передало МВФ новые предложения по определению цены на газ для населения. В Кабмине пытаются избежать резкого роста тарифов

В Кабинете министров подготовили новый вариант определения цены газа, сообщают Українські Новини.

Согласно информации и документам, которые имеются в распоряжении издания, по новым предложениям, которые уже переданы на анализ в МВФ, повышение цен на газ может быть растянуто на полтора года. Газ будет дорожать ежеквартально на 2-3% до апреля 2021 года.

"Гройсман пока не меняет позицию, и остается категорически против даже минимального повышения цен на газ, поскольку опасается возможной отставки и потери политических баллов на парламенских выборах 2019 года. Однако, такая позиция может привести к досрочному прекращению програмы МВФ в случае, если еще один проблемный вопрос, касающийся создания Антикоррупционного суда, все-таки удастся решить", - пишет издание.

На сегодняшний день по информации источников в Администрации президента и у премьера пытаются переложить вину друг на друга на случай, если программа реально будет сорвана.

При этом правительство подготовило еще один, совершенно новый вариант изменений методики определения цены газа. В МВФ, как сообщили источники издания, были не в восторге от него, однако приняли для рассмотрения.

"Методика разработана таким образом, чтобы избежать резкого повышения тарифов. По ней цена газа для населения будет повышаться поэтапно - ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля текущего года", - отмечается в статье.

В итоге, пишет издание, к октябрю 2019 года цена на газ должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%. Таким образом правительству удастся избежать как резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции, считает автор материала.

19 февраля в МВФ заявили, что Украинская власть обязана сделать все для оперативного принятия закона о создании Антикоррупционного суда, а также показать прогресс в финансовом и энергетическом секторах, чтобы сотрудничество с МВФ было продолжено.

24 января президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.



Напомним, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.



В НБУ прогнозируют, что следующий транш МВФ выделит Украине во втором квартале 2018 года. Всего в 2018 году НБУ ожидает поступления в Украину двух траншей на общую сумму $3,5 млрд.