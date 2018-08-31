Повышение цены на газ поможет продолжить сотрудничество с МВФ - Гройсман

Повышение в Украине цены на газ даст возможность продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. При этом выравнивание цен на голубое топливо для промышленного сектора и населения является важным требованием международных партнеров Украины. Об этом в пятницу, 31 августа, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"С 6 по 19 сентября приедет миссия МВФ и будем обсуждать вопрос поиска компромисса для того, чтобы в первую очередь защитить украинских граждан, чтобы они не пострадали от этого (повышения цены на газ). С другой стороны, выполнение этого требования дает возможность продолжать сотрудничество с финансовым миром ради единой проблемы, которая у нас есть с вами, о ней надо говорить", - заявил Гройсман, добавив, что имел в виду погашение внешних долгов.

По словам Гройсмана, важным требованием международных партнеров является выравнивание в Украине цены на газ для промышленного сектора и населения.

"Это очень чувствительный вопрос для украинцев и для меня лично. Поверьте, эта дискуссия является очень тяжелой. С прошлого лета правительству удавалось удерживать эту ситуацию так, чтобы цена не росла", - отметил Гройсман.

Напомним, миссия Международного валютного фонда будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября. Во время визита миссии МВФ в Украину правительство намерено начать переговоры о предоставлении средств по новой программе сотрудничества.

Ранее Совет по финансовой стабильности констатировал необходимость возобновления сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и другими донорами.

Как пишет в своей статье для ZN.UA Павел Гайдуцкий, в 2000-2004 гг. Украина совсем не брала кредиты у МВФ, а взятые ранее (4,3 млрд долл.) полностью погасила. За 2005-2009 гг. в МВФ были заимствованы 10,6 млрд долл., а за 2014-2017 гг - еще 12 млрд. Всего за 13 лет (2005-2017 гг.) Украина получила от МВФ 26,6 млрд долл. Это в шесть раз больше, чем за предыдущие 13 лет (1991-2004).

Сообщалось, что Украине в ближайшие годы потребуется новая программа поддержки Международного валютного фонда. Большие риски связаны с внешними платежами страны - вероятно, что необходимо будет перекредитовать 100% обязательств.

По материалам: Укринформ