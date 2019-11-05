Повышение зарплат педагогам будет, но не так, как хотелось - премьер

Резкого увеличения заработных плат педагогам с нового года не будет, поскольку для этого нет достаточного экономического роста.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будет, но далеко не так, как нам хотелось бы", - сказал он.

"Для того чтобы обеспечить достаточное повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов", - пояснил премьер.

Кабинет министров Украины планирует 5 ноября публично презентовать обновленный проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.

Отметим, что законопроект о государственном бюджете на следующий год составляет Министерство финансов, затем его выносят на рассмотрение правительства, который должен подтвердить этот документ и внести в Верховную Раду в виде законопроекта.

В Раде бюджет, в отличие от других законопроектов, рассматривают тремя чтениями: между первым и вторым к нему могут вносить поправки. Бюджет становится законом после того, как за него проголосуют депутаты после третьего чтения, а законопроект подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительстваю

Громадське телебачення

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