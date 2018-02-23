Повышения цены на газ для населения в этом сезоне не будет - вице-премьер Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что повышения цены на газ для населения в текущем отопительном сезоне не будет.

"Тема повышения цены на газ для населения, безусловно, очень чувствительна и постоянно находится с информационном пространстве, так как это то, что волнует людей. Я просил бы, наверное, всех, не нагнетать ситуацию заявлениями (о планируемом повышении цены на газ для населения - ИФ)... Все мы, и президент, и правительство, и я лично неоднократно говорили о том, что Украина газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов повышать не будет - нет экономических предпосылок для повышения цены", - сказал П.Розенко в четверг вечером в эфире "5 канала".

Вместе с тем, он отметил, что "есть большой вопрос к формуле цены на газ". "Когда министерства, которые инициировали этот процесс, глубже вникли в суть дела, стал вопрос о том, что формула является некорректной, она не соответствует реальному образованию цены на газ", сказал П.Розенко.

По его словам, сейчас не идет речь о том, "на сколько процентов повысить или снизить цену на газ - это будет формировать рынок". "Сейчас вопрос в том, что та формула, которая ранее была утверждена, должна быть изменена - она несправедлива, необъективна... Поэтому сейчас переговоры с МВФ идут только с той точки зрения, какую правильную формулу нам прописать, чтобы ни у кого не было вопросов - ни у МВФ, ни у правительства Украины, и, самое главное, чтобы эта формула была понятна гражданам Украины", - подчеркнул вице-премьер.

П.Розенко добавил, что формула будет представлена до осени текущего года, возможно, ранее.